KLEUR VERKOOPT - Hilde Francq

Grijp je naar een blauwe of een gele tandenborstel in de winkelrekken? Draag je oranje of groene kleding als je je vrolijk voelt? En bestaan er eigenlijk lelijke kleuren? Of het nu gaat om een sofa, een schoonmaakproduct of een nieuwe outfit: kleur is cruciaal bij de aankoop. Trendwatcher Hilde Francq schreef er een boek over: Kleur verkoopt.



Hoe beïnvloeden kleur en trends ons koopgedrag?

Kan jouw merk profiteren van een kleurstrategie?

Hoe ga je zelf in je bedrijf aan de slag met kleur?



Dat de kleur van een product essentieel is voor het succes ervan wordt vaak onderschat. Voor 85% van de consumenten is kleur dan ook een van de belangrijkste redenen om een product te kopen. Toch blijft het belang van kleur onderbelicht in de bedrijfswereld.



In 'Kleur Verkoopt' toont Hilde Francq welke invloed kleuren en trends hebben op het koopgedrag, en waarom elke marketeer beter grondig nadenkt over het gebruik van kleur.In de beeldcultuur van vandaag is kleur in combinatie met de juiste materialen, vormen en texturen de sleutel om een product succesvol te maken. Kleur kan een product er goedkoop laten uitzien, of net gesofisticeerd. Kleur kan natuurlijk of synthetisch zijn, mannelijk of vrouwelijk, betrouwbaar of frivool, tijdloos of trendy.



Aan de hand van verschillende cases en getuigenissen geeft het boek talloze tips hoe gefundeerd met kleur aan de slag te gaan. Voorbeelden uit de design-en interieurwereld worden afgewisseld met verhalen uit de mode en culinaire sector. Naast interviews met toonaangevende ontwerpers zoals Ronan en Erwan Bouroullec, Scholten & Baijings en Mette Hay van het gelijkaardige Deense meubelmerk, komen er ook kleurexperts aan het woord. Kok Seppe Nobels vertelt over kleurgebruik in de keuken. Anne Chapelle, CEO van modelabels Ann Demeulemeester en Haider Ackermann, zorgt voor uitleg over kleurgebruik in de mode. Interieurontwerper Gert Voorjans werd gevraagd naar de laatste trends in het architectuurlandschap.



“Van marketingstrategie tot verpakking: kleur is essentieel voor de positionering en de verkoopcijfers van merken en producten. In mijn boek geef ik marketeers, CEO’s en designers tips om gefundeerd kleuren en trends in te zetten”, aldus Hilde Francq. “Je moet niet alleen het hoofd raken, maar ook het hart. Onderschat nooit het belang van eye candy”.







Klik hier om het boek 'Kleur Verkoopt' te bestellen (€ 34,99 excl. BTW en portkosten).